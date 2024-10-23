В Грузии заявили о готовящемся государственном перевороте

В Грузии есть группа лиц, готовящая государственный переворот после выборов 26 октября. Об этом заявил спикер парламента страны Шалва Папуашвили. Lenta.ru

«Все признаки указывают на то, что существует группа, готовящаяся к перевороту», — сказал он. Газета.Ru

Папуашвили рассказал, что подобный переворот планировался и ранее - после парламентских выборов в 2020 году. Данная группа собирается действовать по той же схеме: злоумышленники при помощи наблюдательных НПО готовятся составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в Грузии «ложный повод для очередных беспорядков». Российская газета