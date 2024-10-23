Прилетевшего на саммит БРИКС президента Белоруссии Александра Лукашенко встретили в аэропорту Казани. Попробовав татарский чак-чак и поцеловав каравай, следуя старинной традиции, он пошутил о лишнем весе, пишет RT.

В аэропорту белорусского лидера встречал глава Татарстана Рустам Минниханов. Он угостил Лукашенко национальным татарским блюдом - чак-чаком, а также караваем.

«Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький, а мне хватит», - пошутил Лукашенко, попробовав блюда.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Россия председательствует в организации с 1 января. Сейчас кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в объединение входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Белоруссия также заявила о желании присоединиться к БРИКС.