Президент Грузии сделала заявление о планах госпереворота

В Грузии не планируется осуществлять государственный переворот. Об этом заявила президент страны Саломе Зурабишвили на пресс-конференции, передает ТАСС.

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«Никто, а в первую очередь я, не планирует устраивать тут переворот», — подчеркнула она.

До этого спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил журналистам, что в стране есть группа, которая готовит государственный переворот после парламентских выборов 26 октября.

Папуашвили отметил, что государственный переворот планировался и ранее — после парламентских выборов в 2020 году. По его словам, в этот раз злоумышленники при помощи наблюдательных неправительственных организаций намерены составить фальшивые отчеты о проведении выборов, чтобы создать в стране «ложный повод» для беспорядков.

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В августе агентство «Sputnik.Грузия» со ссылкой на главного редактора Грузинформ Арно Хидирбегишвили сообщило, что для реализации государственного переворота в Грузии Соединенные Штаты могут привлечь «сотни боевиков с Украины».