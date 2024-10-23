Заявлениями о приглашении Украины в НАТО Киев и Брюссель стремятся втянуть всю Европу в конфликт, Венгрия выступает против этого, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. ТАСС

Он добавил, что в Будапеште подобного развития событий видеть не хотят. Орбан заявил, что «план победы» Владимира Зеленского заключается в расширении конфликта, приглашении Украины в НАТО и переносе военных действий в Россию. Газета.Ru

Ранее Орбан заявил, что Запад, вступив в конфликт на Украине на стороне Киева, терпит поражение. RT на русском