Лукашенко поцеловал каравай по прибытии на саммит БРИКС в Казани

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по прибытии на саммит БРИКС в Казани попробовал чак-чак и поцеловал каравай.

Белорусского лидера в аэропорту встретил глава Татарстана Рустам Минниханов, предложивший ему традиционные угощения - сначала чак-чак, потом каравай.

"Ты меня угощаешь тем, что мне есть нельзя. Ты худенький", - пошутил президент.

Однако кусочек чак-чака Лукашенко съел, а каравай поцеловал.

Целование каравая - старинная традиция. В некоторых случаях от каравая во время церемоний с его использованием предлагается отломить кусочек, в некоторых - поцеловать.