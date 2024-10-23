В Индии арестовали лже-cудью, который пять лет устраивал фальшивые суды

Индийская полиция арестовала местного жителя Морриса Сэмюэла Кристиана, который выдавал себя за судью и 5 лет устраивал фальшивые суды в городе Гандинагар. Об этом сообщает NDTV.

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Как рассказали правоохранители, Кристиан наживался на людях, у которых возникали земельные споры. Он обещал им быстрое разрешение возникших проблем в обмен на солидное вознаграждение. «Заседания» проходили в помещении, оформленном под настоящий судебный зал.

Первое «постановление» в пользу своего клиента злоумышленник вынес в 2019 году. Дело касалось правительственной земли в районе Пальди, которая находилась под управлением окружного магистрата. Обратившийся к нему человек хотел внести свое имя в налоговые декларации по этому участку. Тогда Кристиан заявил ему, что правительство назначило его «официальным арбитром» и он способен помочь с этим вопросом.

После этого мошенник инициировал фиктивное разбирательство в своем «суде» и вынес постановление в пользу клиента. Для его исполнения Кристиан через адвоката подал апелляцию в городской гражданский суд и приложил вынесенный им документ.

Недавно секретарь суда выяснил, что Кристиан в действительности не является арбитром, а постановление его суда нельзя читать подлинным. После его жалобы полиция возбудила уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса Индии — о выдаче себя за должностное лицо и мошенничестве путем выдачи себя за представителя власти. Мошенника арестовали.