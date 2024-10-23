В Польше назвали сроки высылки российских дипломатов из Познани

Сотрудники генконсульства России в польском городе Познань должны будут покинуть Польшу до начала ноября. Такие сроки назвал пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский. Lenta.ru

Вроньский сказал, что российские дипломаты «не должны сразу паковать чемоданы и покидать страну», так как это не «персональная месть в отношении людей». ТАСС

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что отозвал согласие на работу консульства РФ в Познани. Его сотрудники будут признаны «нежелательными лицами» на территории Польши. Российская газета