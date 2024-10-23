СМИ: замглавы политбюро ХАМАС прибыл в Москву

Замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Муса Абу Марзук прибыл в Москву с визитом. Об этом со ссылкой дипломатический источник пишет РИА Новости.

«Абу Марзук прибыл в Москву», - пояснил он, отметив, что у замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС запланированы несколько встреч.

При этом в Казани на саммите БРИКС находится президент Палестинской автономной администрации Махмуд Аббас.

Напомним, что в октябре 2023 года представители палестинской организации ХАМАС нанесли мощный ракетный удар по территории Израиля, им также удалось зайти в ряд городов и захватить заложников. Израиль перешел в состояние войны и начал операцию в секторе Газа, которая сопровождается масштабными разрушениями и гибелью тысяч мирных жителей, в том числе и детей.

Появились подробности убийства лидера ХАМАС Яхья Синвара

17 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что «после длившегося год преследования» был убит Яхья Синвар, который занял должность главы ХАМАС 6 августа. Его предшественник, Исмаил Хания, был убит 31 июля в Тегеране в результате ракетного удара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал смерть Синвара важной вехой в падении власти палестинского движения в секторе Газа.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что существенную обеспокоенность России вызывает то, какие последствия для мирного населения будут после убийства Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС.