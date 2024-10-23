В Грузии рассказали об уговорах Запада присоединиться к санкциям против России

Западные чиновники в начале российской специальной военной операции на Украине уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили. Lenta.ru

«Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез», — сказал он. По его словам, в 2022 году грузинским чиновникам приходилось объяснять представителям Запада, почему есть риск введения санкций против РФ. Газета.Ru

Основатель правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили ранее заявлял, что западный чиновник в разговоре с бывшим премьером Грузии Ираклием Гарибашвили предлагал Тбилиси провести с Россией боевые действия «три-четыре дня». Российская газета