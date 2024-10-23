Си Цзиньпин оценил неформальный обед лидеров стран БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин положительно оценил неформальный обед для глав делегаций саммита БРИКС, который прошел накануне вечером в Казанской ратуше. Об этом пишет РИА Новости.

Китайский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов по прибытии на саммит.

«Очень хорошо, вкусно», - заметил Си Цзиньпин, комментируя вчерашнее мероприятие.

В свою очередь президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил журналистам, что ожидает «хороших решений» от саммита в Казани, сообщает телеканал «Звезда».

Саммит БРИКС проходит с 22 по 24 октября. В нем принимают участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера. 22 октября президент России Владимир Путин провел двусторонние встречи почти со всеми лидерами, приехавшими на мероприятие. После этого состоялся неформальный обед главы государства с лидерами стран.

Помощник президент РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в неформальной обстановке участниками саммита БРИКС затрагивалась тема Украины. Также главы государств много говорили о Казани, Татарстане, об истории, о Волге и ее значении для россиян.