Отношение стран ЕС к вступлению Украины в НАТО раскрыли

Большинство членов Евросоюза (ЕС) и не входящих в объединение европейских стран не поддержали бы вступление Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на американского чиновника.

По его словам, в этом уверена администрация президента США Джо Байдена. В качестве одной из проблем Украины называется коррупция, с которой для вступления в НАТО нужно будет бороться.

Собеседники издания подчеркивают, что Венгрия и Словакия открыто выступают против приглашения Украины, страны Прибалтики и Польша поддерживают, а Бельгия, Словения и Испания «прячутся» за США, относясь к этой идее «с неохотой».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО никогда не будет предметом для переговоров с Москвой. Дипломат отметила, что стремление украинских властей в Североатлантический альянс в ущерб безопасности России наряду с террором в отношении русских в Донбассе стало причиной кризиса на Украине и начала специальной военной операции.