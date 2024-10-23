Индия и Китай решили пересмотреть отношение к США

Последние встречи на высшем уровне между представителями Индии и Китая дают основания полагать, что они стремятся отгородиться от Запада и его влияния на связи между собой, сообщает индийское издание The Print. Кроме того, страны ищут выход из тупиковой ситуации на границе в Гималаях.

Вашингтон дал понять, что считает Индию скорее полезным инструментом в будущей конфронтации с Китаем, чем крупной державой с собственными законными геополитическими интересами и устремлениями, — говорится в материале.

Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка на севере Кашмира и около 60 тыс. кв. км в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ заявил, что лидеры Китая, Бразилии и Индии стремятся помочь России разобраться с деталями процесса по разрешению украинского конфликта. Он добавил, что находится с коллегами в постоянном контакте по данному вопросу.

Индия отказалась бороться с долларом

Президент отметил, что не сомневается в искренности руководителей перечисленных стран, с которыми у России доверительные отношения. Сам процесс урегулирования украинского конфликта он назвал сложным.