Президент Финляндии Александер Стубб сообщил о важной роли Финляндии в «сдерживании России» и выразил поддержку вступлению Украины в НАТО.

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью DW (внесено в список иноагентов) подчеркнул стратегическую значимость своей страны в НАТО и ее роль в сдерживании России. Он отметил, что Финляндия обладает одной из крупнейших армий в Европе, включая 62 истребителя F-18 и недавно приобретенные 64 истребителя F-35. Стубб выделил, что Финляндия, наряду с Польшей, располагает самой большой артиллерией и современными ракетными системами, которые «всегда служили сдерживанию России».

Комментируя ситуацию на границе с Россией, Стубб отметил относительное спокойствие, хотя и подчеркнул, что Россия остается угрозой безопасности номер один для Финляндии. Он объяснил это тем, что Россия ведет две войны: кинетическую в Украине и гибридную в Европе. Финляндия подготовлена к отражению кибератак, саботажа и информационных войн, а также российского вмешательства, которое, по его словам, будет только усиливаться. Поэтому важно реагировать на это с союзниками сдержанно и координированно.

Стубб выразил поддержку вступлению Украины в НАТО, назвав это неизбежным. Он подчеркнул, что Украина нуждается в вооружениях и снятии ограничений на их применение. Финляндия, по его словам, не устанавливала никаких ограничений для использования Украиной оружия, полученного от Финляндии. Также Стубб надеется на открытие окна возможностей для урегулирования конфликта на Украине после президентских выборов в США. Он подчеркнул важность обеспечения Украины финансами, боеприпасами и военной техникой.

Поднимая вопрос о создании региональной штаб-квартиры ВМС Германии в Ростоке, Стубб отказался давать оценку, сославшись на то, что это не его дело. Однако подчеркнул, что Финляндия приветствует увеличение присутствия войск НАТО на своей территории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия приняла решение выделить 320 тыс. евро на исследование влияния России, а также установила двойной забор на границе с Россией.