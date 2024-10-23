Барак Обама зачитал рэп из трека Эминема

Экс-президент США Барак Обама зачитал рэп из хита Эминема Lose Yourself после того, как рэпер представил его на митинге Камалы Харрис в Детройте. Об этом сообщает Variety.

Обама поддержал предвыборную кампанию Харрис, кандидата в президенты США от демократов. Экс-президент страны и бывшая первая леди Мишель Обама выступят на нескольких предвыборных митингах Харрис в октябре. Супруги Обама - две самые популярные фигуры среди американских избирателей-демократов.

Эминем, уроженец Детройта, вышел на сцену во время митинга Харрис и призвал собравшихся активно голосовать. Он выступил в поддержку Харрис и выразил уверенность, что она будет защищать свободы.

«Люди не должны бояться выражать свое мнение. Я не думаю, что кто-то хочет Америку, в которой люди будут бояться возмездия за высказанное ими мнение. Я думаю, вице-президент Харрис поддерживает будущее этой страны, где эта свобода и многие другие будут защищены», - подчеркнул рэпер.

Затем на сцену вышел Обама. Он отметил, что много раз выступал на митингах и давно перестал волноваться, но почувствовал что-то вроде волнения, оказавшись на одной сцене с Эминемом. Затем Обама зачитал начало трека Эминема Lose Yourself: «Ладони вспотели, колени дрожат, ноги словно ватные. На свитере - рвота из маминых спагетти. Я нервничаю, но снаружи выгляжу спокойным».

В 2020 году Эминем поддержал на выборах президента США тандем Джо Байдена-Харрис и снялся в их предвыборной рекламе. В прошлом он также резко критиковал Республиканскую партию и бывшего президента Дональда Трампа, называя его расистом.