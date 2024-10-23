Зеленский поручил кабмину разработать новый план для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать новый план действий властей государства в случае продолжения вооруженного конфликта. Об этом сообщает BBC Украины.

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В отличие от «плана победы», который был представлен на прошлой неделе в Верховной раде и основывался на действиях западных союзников, новый документ будет сосредоточен на внутренних инициативах киевского правительства. План охватит такие сферы, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальная политика.

Ожидается, что его разработка будет завершена до конца текущего года.

— Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны, — цитирует издание «Российская газета».

На прошлой неделе Зеленский представил свой «план победы», не дождавшись его одобрения со стороны западных государств. Глава Украины объезжал столицы стран Запада, чтобы представить своим ключевым союзникам этот план. Некоторые из них высказались, что обеспокоены жестким сроком, который установил в нем Зеленский.