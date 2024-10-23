В Узбекистане сделали предупреждение взрослым квадроберам

В МВД Узбекистана предупредили, что полиция страны будет привлекать совершеннолетних квадроберов к ответственности за мелкое хулиганство. Как сообщает UzDaily.uz, взрослым квадроберам грозит наказание вплоть до 15 суток ареста.

В полиции Узбекистана рассказали, что квадроберы были замечены в Ташкенте. В МВД заявили, что эта субкультура может расцениваться как неуважение к гражданам, а также как нарушение общественного порядка и спокойствия.

По законам Узбекистана, в случае оскорбления граждан, приставаний и нарушений общественного порядка взрослых квадроберов могут оштрафовать на суммы от 1 125 000 до 1 875 000 сумов (до 14 тысяч рублей) или отправить под административный арест на 15 суток.

Оштрафовать могут и родителей, дети которых увлекаются квадробикой и нарушают общественный порядок. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей в Узбекистане предусмотрены штрафы до 1 875 000 сумов.

В последнее время в России и соседних странах набирает популярность квадробика - относительно новая субкультура/неофициальный вид спорта. Основная идея квадробики заключается в подражании внешнему виду и повадкам животных.

Квадроберы - чаще всего дети 7-14 лет - бегают и прыгают на четвереньках в масках животных, издают соответствующие звуки, могут изображать охоту. Российские депутаты и сенаторы призвали запретить квадробику - по их мнению, увлечение ею опасно и может травмировать детскую психику. Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился уполномоченному по правам ребенка в РФ, предложив ввести ответственность для родителей детей-квадроберов.