Журналист Боуз: Запад раздражен объятиями Моди и Путина на саммите БРИКС

В западных странах "скрипят зубами" из-за объятий премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС в Казани. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X (бывшая Twitter; заблокирована в РФ).

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"Лидер крупнейшей демократической страны мира обнимает президента Владимира Путина в Казани. Вы можете услышать, как в Вашингтоне и Лондоне скрипят зубами", - заявил Боуз.

Напомним, саммит БРИКС в Казани проходит 22-24 октября. В нем участвуют 36 стран, 22 национальные делегации возглавляют руководители государств.

В первый день саммита Путин успел встретиться в двустороннем режиме с некоторыми главами государств, включая Моди, председателя КНР Си Цзиньпина, президента ЮАР Сирила Рамафозу и ряд других лидеров.