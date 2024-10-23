Трамп обвинил Великобританию во вмешательстве в выборы в США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп подал юридическую жалобу на правящую Лейбористскую партию Великобритании, обвинив ее во вмешательстве в президентские выборы в США, сообщает Politico. Трампа возмутило, что члены британской партии прилетели в Штаты, чтобы поддержать его соперницу Камалу Харрис.

На прошлой неделе сотрудник британской Лейбористской партии сообщил в одной из соцсетей, что почти сто партийных функционеров направляются в США, чтобы провести агитацию за демократов в ключевых колеблющихся штатах. Визит состоялся в преддверии выборов президента, назначенных на 5 ноября.

В Лейбористской партии подчеркнули, что не финансируют проезд или проживание этих людей. Утверждается, что усилия партии не нарушают строгих правил федеральных выборов США: согласно этим правилам, иностранные волонтеры не могут тратить более тысячи долларов на помощь кандидатам.

Однако предвыборный штаб Трампа в своем официальном письме в Федеральную избирательную комиссию поставил под сомнение траты британцев. Адвокат кампании Трампа Гэри Лоуковски потребовал от комиссии начать немедленное расследование.