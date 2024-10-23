Пока вы спали: призыв Байдена "закрыть" Трампа и приезд Гутерриша в РФ

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Правительство Ирака рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Иракское правительство изучает возможность присоединения к БРИКС, что лишит США финансового рычага, который они используют для давления на арабскую республику, пишут «Известия» со ссылкой на депутата, члена парламентского комитета по нефти и энергетике Зейнаб Аль-Мусави.

«Это (присоединение к БРИКС. — Ред.) избавит страну от угрозы использования американцами доллара в качестве инструмента давления. США, таким образом, потеряют свой рычаг, на который они делают ставку», — рассказала Зейнаб Аль-Мусави.

СМИ: Трамп говорил, что ему нужны генералы, как у Гитлера

Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, заявлял, что ему нужны в полной мере лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера", об этом сообщает ТАСС со ссылкой на статью, опубликованную во вторник в журнале The Atlantic.

По информации издания, со слов двух источников, в одной из бесед в Белом доме Трамп сказал:

"Мне нужны такие генералы, какие были у [Адольфа] Гитлера". "Люди, которые были в полной меры верны ему, исполняли его приказы", - якобы пояснил тогда республиканец.

Издание также привело слова бывшего главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли. По его словам, Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.

Байден призвал "закрыть" Трампа

Президент США Джо Байден призвал "закрыть" своего предшественника и кандидата на высший пост от республиканцев Дональда Трампа, пишет РИА Новости.

"Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать", — приводит агентство слова Байдена.

США на следующей неделе введут новые антироссийские санкции

США на следующей неделе введут новый пакет антироссийских санкций, в том числе против лиц в третьих странах, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра финансов США Джанет Йеллен.

"На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах", - цитирует агентство слова министра.

Гутерриш прибыл в Казань на саммит БРИКС

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш прибыл в Казань, чтобы принять участие в работе саммита глав государств БРИКС, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного совета Республики Татарстан.