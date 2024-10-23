Напарник Харрис высмеял Маска за поведение на митингах Трампа

Кандидат на пост вице-президента США от Демократической партии Тим Уолз раскритиковал поведение миллиардера Илона Маска на предвыборных мероприятиях Дональда Трампа, отметив, что тот «скачет как угорелый». Его слова приводит The Hill.

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«Я собираюсь поговорить о его напарнике по предвыборной гонке — об Илоне Маске. Смотрите, Илон стоит на сцене, скачет, как угорелый», — сказал Уолз под одобрительные возгласы на предвыборном мероприятии.

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По его словам, самый богатый человек в мире тратит миллионы долларов, чтобы помочь Трампу выиграть выборы. По мнению Уолза, Маск заинтересован в победе республиканца, поскольку тот пообещал ему место в правительстве. Кандидат в вице-президенты также обвинил Трампа в том, что он «на глазах американской общественности продвигает коррупцию».

В ночь на 6 октября кандидат в президенты США Дональд Трамп провел митинг в городе Батлер (штат Пенсильвания), где в июле на него произошло покушение. По данным Associated Press, перед мероприятием Маск за кулисами встретился с политиком и кандидатом на пост вице-президента Джей Ди Вэнсом. При этом на предпринимателе была черная бейсболка с надписью «Сделаем Америку снова великой».

В ходе своего выступления Маск отметил, что Трамп должен одержать победу на президентских выборах, «чтобы сохранить Конституцию». Сам кандидат на пост главы государства назвал основателя Space X и Tesla одним из тех людей, которые помогут «построить невероятное будущее». По словам Трампа, Маск «спас свободу слова» и «создал множество замечательных вещей».

Ранее Илон Маск стал героем мемов после выступления на предвыборном митинге Трампа.