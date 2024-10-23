СМИ: США могут остаться без авиации и военно-морского флота

Американский ВПК столкнулся с проблемой, при которой каждое новое вооружение стоит гораздо больше предыдущего, в результате чего США может грозить почти полная потеря авиации и военно-морского флота уже через поколение.

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«По мере роста стоимости вооружения количество производимых систем уменьшается… Это явление создает так называемую «спираль смерти в обороне», когда стоимость единицы нового оружия превышает оборонные бюджеты», — пишет Responsible Statecraft.

Согласно статье, при нынешних темпах расходов в следующем поколении в США будет много богатых подрядчиков и никаких самолётов или элементов военно-морского флота.

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