Генпрокурор Техаса подал в суд на Байдена

Генпрокурор Техаса Кен Пакстон подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена в связи с отсутствием реакции на призыв проверить гражданство у 450 тысяч зарегистрированных в штате избирателей. Об этом сообщает Reuters.

© РИА Новости / Стрингер

Как отмечает агентство, участие «неграждан» в федеральных выборах в США является незаконным, а официальные проверки выявляли мало подобных случаев. При этом кандидат от республиканской партии Дональд Трамп утверждает, что на предстоящих выборах за кандидата от демократов Камалу Харрис может проголосовать больше лиц без американского гражданства.

Байден в штабе демократов призвал "устранить" Трампа

Выборы президента пройдут 5 ноября 2024 года. Ожидалось, что Байден будет выдвигаться от Демократической партии. Однако 21 июля он объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру вице-президента США Камалы Харрис. Ее соперником стал республиканец Дональд Трамп.

13 октября спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявлял, что главной проблемой граждан страны остается высокая стоимость жизни, вслед за которой следуют миграционный кризис и слабость государства в мире.

11 октября вице-президент национального совета пограничников США Арт Дель Куэто заявил, что Камала Харрис и Джо Байден из-за своей миграционной политики уничтожили «всякое подобие суверенитета» Америки.

Ранее сообщалось, что власти США не будут продлевать программу гуманитарного въезда для мигрантов.