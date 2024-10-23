Экс-президент США Дональд Трамп, вновь претендующий на высший государственный пост, заявлял, что ему нужны в полной мере лояльные генералы, как те, "которые были у Гитлера". Такое утверждение приводится в статье, опубликованной во вторник в журнале The Atlantic.

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По словам двух его источников, в одной из бесед в Белом доме Трамп сказал:

"Мне нужны такие генералы, какие были у [Адольфа] Гитлера".

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"Люди, которые были в полной меры верны ему, исполняли его приказы", - якобы пояснил тогда республиканец.

Издание также привело слова бывшего главы аппарата Белого дома при Трампе Джона Келли. По его словам, Трамп якобы отмечал лояльность генералов Гитлера.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Кандидатом от демократов на них будет вице-президент Камала Харрис.