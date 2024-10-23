Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны защищать ооноцентричную систему

Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН, заявил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая, заявил: «Россия и Китай должны твердо защищать международную систему, ядром которой является ООН, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность и отстаивать международную справедливость», – передает ТАСС.

Си Цзиньпин подчеркнул, что обе страны должны тесно взаимодействовать в рамках многосторонних структур, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества, и углублять стратегическую координацию.

Председатель КНР также отметил, что в 2025 году исполнится 80 лет со дня основания ООН и победы во Второй мировой войне, и призвал продвигать правильный взгляд на историю. Он добавил, что несмотря на «хаотичную и запутанную внешнюю ситуацию», торговля и сотрудничество между двумя странами стабильно развиваются. Си Цзиньпин предложил продолжать интеграцию китайской инициативы «Один пояс – один путь» и Евразийского экономического союза для поддержки развития экономик России и Китая.

«Мы ожидаем, что основательно обсудим с лидерами БРИКС будущее развитие механизмов сотрудничества организации, <…> чтобы содействовать стратегической координации и практическому сотрудничеству в различных областях между странами БРИКС и добиться новых возможностей для глобального Юга», – заявил Си Цзиньпин. Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани, где заявил об образцовых отношениях России и Китая. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что лидеры двух стран провели откровенные и конструктивные переговоры.