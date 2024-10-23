США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

Власти США на следующей неделе объявят о введении новых жестких антироссийских санкций. Об этом Джанет Йеллен.

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По ее словам, новые санкции будут в том числе направлены «против тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах». Йеллен подчеркнула, что Вашингтон продолжает бороться с тем, как Россия обходит рестрикции.

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Ранее сообщалось, что очередной пакет санкций Евросоюза будет направлен против российского экспорта энергоресурсов. По данным Politico, европейские страны начнут разрабатывать 15-й пакет ограничений в январе. Главным образом он затронет поставки сжиженного природного газа (СПГ).