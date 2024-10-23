Стало известно, сколько Билл Гейтс пожертвовал на кампанию Харрис

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс пожертвовал $50 млн некоммерческой организации Future Forward, которая поддерживает предвыборную кампанию кандидата от Демократической партии США Камалы Харрис. Как отметили в The New York Times, пожертвование должно было остаться в тайне.

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Кроме того, по данным газеты, в этом году в частных разговорах Гейтс выразил обеспокоенность возможным вторым президентским сроком кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Камала Харрис наконец-то получила по заслугам

Ранее сообщалось, что газета Los Angeles Times, почти 20 лет поддерживавшая на президентских выборах США кандидатов от Демократической партии, в этом году не будет высказываться за кого-либо из нынешних кандидатов.