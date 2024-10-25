Трамп выступил с оскорблениями в адрес Байдена после призывов «закрыть» республиканца

Кандидат в президенты США Дональд Трамп назвал американского главу государства Джо Байдена «тупым дураком» из-за призывов «закрыть» республиканца. С оскорблениями в адрес Байдена Трамп выступил на митинге в штате Аризона, трансляцию вел YouTube-канал политика.

«Видели его вчера? Он сказал: "Закройте его". Ему нельзя такое говорить. Насколько он тупой. Насколько тупой дурак», — высказался республиканец.

Ранее Байден во время выступления в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир заявил о необходимости «политически закрыть» Трампа. «Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его», — подчеркнул он. В Белом доме позже уточнили, что Байден, говоря о заключении Трампа, имел в виду «заключение его под замок в политическом смысле».

В начале октября президент США усомнился в том, что предстоящие президентские выборы пройдут мирно. Он отметил, что вещи, которые говорил Трамп после поражения на предыдущих выборах, были «очень опасными».