Байден в штабе демократов призвал "устранить" Трампа

Президент США Джо Байден призвал "закрыть" бывшего американского лидера и кандидата по кресло главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News.

© РИА Новости / Стрингер

"Мы должны его закрыть. Политически закрыть. Устранить его. Вот что мы должны сделать", - предложил Байден в штабе демократов в штате Нью-Гемпшир.

Напомним, Трамп является фигурантом четырех уголовных дел. Сам республиканец не раз заявлял, что таким образом его политические соперники пытаются помешать ему вернуться в Белый дом.

Байден на встрече с Голобом заявил о необходимости увеличения военных расходов

Журналисты подсчитали: если суммировать сроки за несколько статей, Трамп может быть осужден на несколько столетий заключения. По совокупности обвинений политику грозит более 700 лет тюрьмы.