Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский задал главе Пентагона Ллойду Остину неудобный вопрос — пообещал ли тот во время своего неожиданного визита в Киев выделить деньги на дроны, которые украинские семьи должны «собирать на кухне за свой счет». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, сейчас Украине угрожает обвал фронта. Положение Киева при этом настолько тяжелое, что Остину пришлось лично приезжать на Украину, чтобы пообещать «три копейки».

Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев

«А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне? Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября (день выборов президента США — прим. "Ленты.ру"). Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал», — сказал Дубинский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал визит Остина на Украину.