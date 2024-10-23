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Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский задал главе Пентагона Ллойду Остину неудобный вопрос — пообещал ли тот во время своего неожиданного визита в Киев выделить деньги на дроны, которые украинские семьи должны «собирать на кухне за свой счет». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Депутат Рады задал неудобный вопрос главе Пентагона
© Lenta.ru

По его словам, сейчас Украине угрожает обвал фронта. Положение Киева при этом настолько тяжелое, что Остину пришлось лично приезжать на Украину, чтобы пообещать «три копейки».

Шеф Пентагона Остин прибыл в Киев

«А этот самый Остин пообещал деньги на те самые дроны, которые украинская семья должна за свой счет собрать на кухне? Задача — не допустить катастрофы до 5 ноября (день выборов президента США — прим. "Ленты.ру"). Дальше — без разницы. Думаю, с этим приезжал», — сказал Дубинский.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник прокомментировал визит Остина на Украину.

«Похоже, что Остин приехал оценить адекватность [президента Украины Владимира] Зеленского, объяснить необоснованность озвученных им требований к поставкам вооружений и избежать новых сюрпризов», — считает он.

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