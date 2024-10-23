Байден на встрече с Голобом заявил о необходимости увеличения военных расходов
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Вашингтоне во вторник отметил необходимость наращивания военных расходов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.
"Президент Байден подчеркнул необходимость наращивания капиталовложений в оборону с целью обеспечения НАТО достаточными ресурсами для реагирования на будущие вызовы", - отмечается в тексте.
Как из него следует, Байден и Голоб обсудили "ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес", и "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".
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Байден "выразил признательность за роль Словении" в проведении Россией и США обмена заключенными в августе. Президент США и премьер-министр Словении также говорили "о последних событиях на Ближнем Востоке и о необходимости дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и [ливанской шиитской организацией] "Хезболлах", а также "урегулирования кризиса в Газе".
"Они обсудили сотрудничество США и Словении в сфере чистой энергетики и передовых технологий, а также совместный подход к Западным Балканам - региону, который представляет стратегический интерес и для США, и для Республики Словения", - уточняется в заявлении.