Байден на встрече с Голобом заявил о необходимости увеличения военных расходов

Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Вашингтоне во вторник отметил необходимость наращивания военных расходов. Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Белого дома.

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"Президент Байден подчеркнул необходимость наращивания капиталовложений в оборону с целью обеспечения НАТО достаточными ресурсами для реагирования на будущие вызовы", - отмечается в тексте.

Как из него следует, Байден и Голоб обсудили "ряд внешнеполитических вопросов, представляющих взаимный интерес", и "подтвердили непоколебимую поддержку Украины".

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Байден "выразил признательность за роль Словении" в проведении Россией и США обмена заключенными в августе. Президент США и премьер-министр Словении также говорили "о последних событиях на Ближнем Востоке и о необходимости дипломатического урегулирования конфликта между Израилем и [ливанской шиитской организацией] "Хезболлах", а также "урегулирования кризиса в Газе".