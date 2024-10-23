Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта. Его слова приводит издание The Financial Times (FT).
Глава государства подчеркнул, что в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.
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«Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши», — отметил он.
По словам Зеленского, такое соглашение стало бы «значительным шагом» на пути к деэскалации.
Ранее стало известно, что Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре сократила импорт электричества в 1,6 раза. В сентябре Киев закупил электроэнергии всего на 83,1 миллиона долларов, в то время как в августе было импортировано электричества на 136,3 миллиона долларов.