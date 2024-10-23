В Киеве отложили начало отопительного сезона с целью экономии газа

Власти Киева приняли решение отложить начало отопительного сезона, чтобы сэкономить газ. Об этом сообщил заявил заместитель председателя Киевской городской администрации Петр Пантелеев, его слова передает агентство УНИАН.

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«Мы не можем себе позволить тратить газ, когда температура на улице позволяет не отапливать. Ценные энергоресурсы, в частности газ, должны использоваться экономно, чтобы в самые холодные месяцы мы могли обеспечить достаточную подачу тепла», — сказал он.

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Пантелеев подчеркнул, что отопление в столице Украины будет включено тогда, когда средняя температура будет находиться на отметке ниже восьми градусов в течение трех дней. Он добавил, что решение о включении отопление будет принято в конце октября — начале ноября.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна нормально пройдет зиму с сохранившимися энергетическими мощностями и теми, что должны быть созданы к отопительному периоду. Он опроверг прогноз эксперта Института энергетических стратегий Юрия Корольчука, который сказал, что в худшем сценарии отключения света и отопления могут составлять до 18-20 часов в сутки.