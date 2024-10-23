Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала причину учить китайский язык. Медиаменеджер указала, что в ближайшие годы КНР останется мощнейшей экономикой мира, ее слова приводит РИА Новости.

© РИА Новости

«Все меня спрашивают, зачем твои дети учат китайский? Мне кажется, ответ на это очевиден, потому что Китай — мало того, что древнейшая цивилизация мира, так мир практически начался китайцами и, видимо, Китаем и закончится, если верить в то, что искусственный интеллект всех нас до добра не доведет», — высказалась она.

Симоньян раскрыла причину отсутствия ударов по Верховной раде

Симоньян добавила, что в ближайшее время Китай продолжит оставаться двигателем прогресса.

«С этой точки зрения не учить китайский как раз недальновидно, а учить китайский нужно», — подчеркнула она.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что маленькие члены его семьи знают китайский язык. Глава государства на встрече со школьниками в Кызыле отметил, что в России растет интерес к изучению китайского. Путин объяснил это тем, что сейчас активно развиваются отношения с КНР во многих сферах.