Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии

Польша не будет требовать репараций от Германии за причиненный в годы Второй мировой войны ущерб. Об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский.

"Речь идет не о репарациях, а только о видимом знаке того, что немцы чувствуют свою моральную ответственность за то, что они нам сделали", - отметил министр в эфире телеканала TVP Info.

По его словам, власти ФРГ могли бы позаботиться о еще живых свидетелях нацистской оккупации и построить в Берлине мемориал в память о тех событиях.

"И, наконец, взгляд в будущее, ибо мы и Германия - союзники, и, например, мы нуждаемся друг в друге для того, чтобы давать отпор российским ракетам в Крулевецком округе (имеется в виду Калининградская область РФ - прим. ТАСС) или российским подводным лодкам на Балтике", - добавил Сикорский.

"Здесь мы перекинули мяч на германскую сторону - пусть они нам предложат такое креативное решение, которое убедило бы поляков в том, что они на самом деле сожалеют [о произошедшем в годы Второй мировой войны]", - сказал он.

15 октября маршал (спикер) польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Холовня заявил, что тема германских репараций за причиненный ущерб в ходе нацистской оккупации в годы Второй мировой войны еще не закрыта.

Польские власти от правившей в республике в 2015-2023 годах партии "Право и справедливость" 1 сентября 2022 года представили трехтомный доклад о потерях, понесенных Польшей в результате нападения нацистской Германии и немецкой оккупации в 1939-1945 годах. Заявленная итоговая сумма составила 6,2 трлн злотых (около $1,5 трлн). Позднее занимавший тогда пост главы МИД Польши Збигнев Рау подписал ноту с требованием к ФРГ о выплате компенсаций. В правительстве Германии неоднократно указывали, что не видят оснований для каких-либо выплат, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций. Новое польское руководство отказалось от требований репараций в заявленном размере, предложив германской стороне найти "креативное решение" для компенсации ущерба. Премьер-министр Дональд Туск по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 2 июля заявил, что таким жестом могло бы стать активное участие Берлина в проектах по укреплению безопасности восточных границ Евросоюза.