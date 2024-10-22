Мадуро высказался о "нефтяных мускулах" России и Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сделал первое заявление после прибытия в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, что Мадуро прибыл в Казань на саммит БРИКС. По прибытию в Россию он заявил окружающим его журналистам, что блоку нужны «нефтяные мускулы» Венесуэлы и России.

«Я всегда думал о возможности того, как мы будем объединены», — ответил он представителям СМИ на вопрос о «нефтяных мускулах» двух стран.

22 октября в Казани начался саммит БРИКС. Встреча продлится до 24 октября, при этом свое участие в мероприятии подтвердили делегации из 32 стран. От 20 из них на саммит приехали первые лица — председатель Китая Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Республики Сербской Милорад Додик, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш и генсек ШОС Чжан Мин.