Еще одна страна выразила желание вступить в БРИКС

Пакистан по-прежнему заинтересован в присоединении к БРИКС. Об этом агентству РИА Новости заявил глава пакистанского министерства финансов Мухаммад Аурангзеб.

«Да, это так», — ответил он на вопрос журналиста о желании Пакистана вступить в БРИКС на полях министерских встреч Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

В Казахстане ответили на вопрос о вступлении в БРИКС

Официальный запрос на вступление в БРИКС был подан Исламабадом в ноябре 2023 года. Тогда пакистанские власти подчеркнули, что надеются на содействие России в данном вопросе.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал международное объединение БРИКС эпицентром нового многополярного мира, геополитики, дипломатии и мира. Он также отметил, что венесуэльская делегация прибыла с целью «поделиться нашей надеждой на мир без колониализма, гегемонии и империализма».