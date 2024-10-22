Саммит БРИКС в Казани показал, что политика Запада по изоляции России провалилась. Об этом в своей статье в The Telegraph заявил колумнист Филип Джонстон.

Он отметил, что на саммите БРИКС собрались главы около 20 стран.

«Это является дипломатической победой для президента России Владимира Путина, а также имеет большое значения для баланса мировых сил и будущего Украины», — уверен Джонстон.

Колумнист пояснил, что страны БРИКС намерены снизить свою зависимость от доллара с помощью создания альтернативной системы трансграничных расчетов, в которой не будет задействована ни одна из валют G7.

В случае если объединению это удастся, то антироссийские санкции станут полностью бесполезны, что непосредственно скажется на ходе конфликта на Украине, добавил Джонстон.