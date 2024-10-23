Основатель файлообменников Megaupload и Mega немецко-финский предприниматель Ким Шмитц, более известный как Ким Дотком, предостерег Израиль от повторения судьбы Украины. На своей странице в соцсети X он посоветовал Тель-Авиву меньше надеяться на помощь со стороны США.

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По мнению бизнесмена, Израиль ждет, что Вашингтон будет участвовать в войне против Ирана. Дотком предупредил, что в случае, если «Россия и Китай вмешаются» в конфликт, США придется отступить, иначе они рискуют спровоцировать ядерную войну.

«Рассчитывать на правительство США для достижения победы глупо. Просто посмотрите на Украину», — написал он.

Ранее Дотком заявил, что время президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, поскольку солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертируют и массово отказываются воевать. Он прокомментировал ситуацию в стране словами «все кончено».