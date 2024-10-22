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ЕС предоставит Украине 18 миллиардов евро за счет активов России

Европейский союз (ЕС) намерен предоставить Украине 18 миллиардов евро в качестве кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом рассказал министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает агентство DPA.

ЕС предоставит Украине 18 млрд евро за счет прибыли от активов РФ
© Lenta.ru

«На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины», — сказал министр.

Он подчеркнул, что высоко ценит заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон готов выделить Киеву 20 миллиардов долларов за счет активов России.

«Это также открывает путь для поддержки со стороны ЕС в размере 18 миллиардов евро», — добавил Линднер.

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Ранее Европарламент (ЕП) поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки» (G7), включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро.

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