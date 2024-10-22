ЕС предоставит Украине 18 млрд евро за счет прибыли от активов РФ

Европейский союз (ЕС) намерен предоставить Украине 18 миллиардов евро в качестве кредита за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом рассказал министр финансов Германии Кристиан Линднер, передает агентство DPA.

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«На этой неделе мы находимся на пороге прорыва в поддержке Украины», — сказал министр.

Он подчеркнул, что высоко ценит заявление министра финансов США Джанет Йеллен о том, что Вашингтон готов выделить Киеву 20 миллиардов долларов за счет активов России.

«Это также открывает путь для поддержки со стороны ЕС в размере 18 миллиардов евро», — добавил Линднер.

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Ранее Европарламент (ЕП) поддержал предложение Еврокомиссии (ЕК) о выделении Украине кредита на 35 миллиардов евро под доходы от российских активов. Ожидается, что остальные страны «Большой семерки» (G7), включая США, внесут еще около 10 миллиардов евро.