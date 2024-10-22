Саакашвили заявил, что Грузия «находится в смертельной опасности»

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что на сегодняшний день его страна «находится в смертельной опасности». Об этом сообщает NewsGeorgia.

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Такое заявление он сделал за четыре дня до начала парламентских выборов. По его словам, в данный момент граждане Грузии могут «потерять Родину» — потерять безвизовый режим, столкнуться с ухудшением экономики и «стать обычной частью России».

«Друзья, какое время социальных обещаний и красочных клипов! Ведь мы фактически теряем Родину! Нас ждут большие неприятности, если мы все не мобилизуемся и не пойдем на избирательные участки 26-го числа… мы не только потеряем безвиз, не только страна обеднеет, но у нас ее уже не будет вообще и мы станем обычной частью России», — заявил он.

Чтобы избежать такого исхода, Саакашвили призвал граждан Грузии привести на выборы как можно больше человек, чтобы «спасти страну». Он также призвал политические партии и общественные организации оказать помощь другим избирателям в том, чтобы они добрались до участков голосования по месту регистрации, поскольку он ожидает, что автобусы могут быть заблокированы.

Ранее посол Евросоюза заявил, что отношения альянса с Грузией находятся на историческом минимуме.