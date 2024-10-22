The Times рассказало о «войне в тени» между Израилем и Ираном

Издание The Times рассказало о том, что Израиль и Иран уже несколько лет ведут «войну в тени».

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Согласно сообщению источника, последние несколько лет страны собирают друг против друга секретные данные, при этом иранская сторона начала перенимать методы у израильских спецслужб — например, подкупать потенциальных шпионов. Согласно информации израильской прокуратуры, несколько жителей Израиля получили от Ирана сотни тысяч долларов за «слив» секретной информации и совершение диверсий.

В результате одной из таких операций была атакована израильская авиабаза Неватим — перед атакой ее могли обследовать иранские шпионы. Позже по подозрению в работе на Иран были арестованы семеро граждан Израиля, среди которых был один дезертир и двое несовершеннолетних.

«Последние аресты подчеркнули усиливающуюся шпионскую войну на Ближнем Востоке», — сообщает издание.

Помимо этого источник сообщает, что недавняя утечка секретных документов США, в которых говорилось о военных учениях Израиля, также может говорить о большом числе агентов Ирана.

«Предлагая огромные суммы денег потенциальным предателям, Тегеран, судя по всему, извлек уроки из недавних разведывательных операций “Моссада”», — считают авторы The Times.

Ранее в США произошла масштабная утечка секретных данных об ответном ударе Израиля по Ирану.