В Польше заявили о желании сохранить консульства в России

Польша заинтересована в сохранении своих консульств на территории России. Об этом в Александр Квасневский.

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По его словам, смысл дипломатии состоит в готовности к переговорам даже в случае войны. Экс-президент отдельно отметил, что Варшава сейчас не находится в состоянии войны с Москвой.

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«Существование польских представительств в России, в том числе консульств, имеет смысл. Есть много людей из Польши, которые годами работают [в России] или связаны с Россией семейными узами. Им нужна помощь. Так что я бы не ставил все на одну чашу весов», — сказал Квасневский.

Ранее бывший посол Польши в РФ Влодзимеж Марчиняк назвал бессмысленным закрытие генконсульства России в Познани.