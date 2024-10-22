Маск прокомментировал возможную отправку Сеулом военных на Украину

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что вероятная отправка военных Южной Кореи в поддержку Вооруженных сил Украины поспособствует обострению конфликта. Соответствующие заявления основатель компаний Tesla и SpaceX выразил в социальной сети Х.

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— Похоже, ситуация обостряется, — говорится в публикации Илона Маска.

Власти Южной Кореи рассматривают варианты отправки своих военных специалистов на территорию Украины. Об этом сообщает местное издание Newspim.

Разведка Южной Кореи подтвердила заявления Украины о том, что КНДР отправила своих солдат в РФ. По ее данным, около 1,5 тысячи северокорейских военных уже находятся в тренировочном лагере на Дальнем Востоке России, откуда они, вероятно, направятся на Украину.

Южная Корея захотела направить военных на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Северная Корея в настоящий момент фактически вступает в войну против Украины на стороне Российской Федерации. Также в рамках заслушивания доклада от главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского о ситуации на фронте были обсуждены «отношения России с некоторыми другими странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны».