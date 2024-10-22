Запад потерпел поражение в конфликте на Украине. Об этом в интервью Berliner Zeitung заявил французский историк Эммануэль Тодд.

По его словам, Запад проиграл конфликт на Украине и сейчас «идет реорганизация мира, причем не в соответствии с западными представлениями». Тодд указал, что в настоящее время на мировую арену выходят новые игроки — такие, как страны БРИКС.

«Запад хотел изолировать Россию, но оказалось, что большинство стран мира не хотят присоединяться к нему в этом вопросе. В таком контексте БРИКС стала выглядеть как своего рода противовес Западу. Противостояние привело к абсолютной противоположности того, чего хотел Запад; в некотором смысле, это гол в собственные ворота», — добавил он.

Тодд является автором многих книг, в том числе «Экономическая иллюзия» и «После империи». В 1976 году он предсказал распад СССР в своей работе под названием «Окончательный провал».