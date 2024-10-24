Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш внесен в базу сайта "Миротворец", на котором киевские нацисты ведут список неугодных. В вину ему ставится приезд на саммит БРИКС в Казани.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот выпад Киева против Гутерриша отметила, что "Миротворец" - это "список намеченных жертв, список на уничтожение".

"Англосаксы, которые до сих пор крышуют на своих серверах этот сайт, выкормили очередную террористическую ячейку, начавшую пожирать их же собственных протеже, - указала Захарова. - Напомню, Гутерреш - португалец, по месту прописки свято преданный заветам НАТО."

Украина атаковала Гутерриша, как только узнала, что он собирается в Казань. В Киеве посчитали себя вправе указывать генсеку на его якобы "неправильный выбор", который, мол, "вредит репутации ООН". Для режима Зеленского обидно, что Гутерриш ранее отказался приезжать на "мирный саммит" в Швейцарии, который Запад вместе с Киевом пытался использовать в своей борьбе с Россией. Этот "саммит мира", кстати, закончился громким провалом, так что генсек ничего не потерял, не приехав в Швейцарию.

А вот его присутствие на саммите БРИКС говорит только о том, что организация приобретает все большее влияние в деле поддержания международного мира и безопасности - то есть, главной цели ООН и ее руководителя. Мария Захарова назвала действия Украины "истерикой" и попыткой "диктовать свою волю ООН.

"Какое право имеет Киев говорить, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику, - отметили она. - Генсек ООН принимает участие в различных мероприятиях, он воспользовался возможностью, которую ему предоставили, и приехал на саммит БРИКС".

Совсем недавно Израиль объявил Гутерриша персоной нон грата. Вполне вероятно, что по пути Тель-Авива может пойти и Киев. И Израиль, и Украина фактически нарушают статью 100 Устава ООН, в которой черным по-белому указано, что генсек "не должен запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или власти", а члены ООН "обязуются не пытаться оказывать влияние" на генсека. При этом, Украина и Израиль, нападая на генсека, не спешат покинуть ряды ООН и продолжают использовать международную площадку в своих целях.

Конечно, Гутерриша есть за что критиковать. Его руководство ООН сложно назвать успешным. И виноват в этом он сам, поскольку слишком часто шел на поводу у Запада в его стремлении построить "порядок, основанный на правилах". Много раз он не мог сохранить необходимую независимость и беспристрастность, подчиняясь давлению западных столиц. И теперь за это расплачивается: западники ни во что не ставят Гутерриша, а наиболее радикальные теперь ему еще и угрожают.