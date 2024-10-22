Индия прояснила позицию по расширению БРИКС

Нью-Дели не выступает против расширения числа участников БРИКС. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, передает «РБК».

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия выступает против расширения числа участников БРИКС, поскольку опасается превращения организации в антиамериканское объединение с Китаем и Россией во главе. Также в агентстве отмечали, что аналогичной точки зрения придерживаются Бразилия и ЮАР.

Мисри опроверг эти заявления, указав, что Нью-Дели не выступает против расширения числа участников БРИКС. Он назвал это утверждение «неуместным и ошибочным впечатлением», подчеркнув, что в 2023 году Индия находилась в центре процесса расширения.