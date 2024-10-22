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Индия прояснила позицию по расширению БРИКС

Нью-Дели не выступает против расширения числа участников БРИКС. Об этом заявил первый замглавы МИД Индии Викрам Мисри, передает «РБК».

Индия прояснила позицию по расширению БРИКС
© РИА Новости

Ранее Bloomberg сообщал, что Индия выступает против расширения числа участников БРИКС, поскольку опасается превращения организации в антиамериканское объединение с Китаем и Россией во главе. Также в агентстве отмечали, что аналогичной точки зрения придерживаются Бразилия и ЮАР.

Мисри опроверг эти заявления, указав, что Нью-Дели не выступает против расширения числа участников БРИКС. Он назвал это утверждение «неуместным и ошибочным впечатлением», подчеркнув, что в 2023 году Индия находилась в центре процесса расширения.