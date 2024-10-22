Харрис и Трамп почти сравнялись в президентской гонке

В США продолжается президентская гонка, кандидат от республиканцев Дональд Трамп практически «дышит в затылок» сопернице от Демпартии Камале Харрис, пишет CNN со ссылкой на данные свежего опроса, проведенного SSRS.

Опрос CNN проводился SSRS онлайн и по телефону 19–22 сентября 2024 года среди 2074 зарегистрированных избирателей по всей стране. Погрешность составила около 3%.

Журналисты отметили, что поддержка Харрис основана на более сильной личной привлекательности, в то время как Трамп опирается на базу стойких сторонников и большое преимущество в управлении экономикой.

Исследователи пояснили, что 48% респондентов поддерживают Харрис и 47% Трампа, что говорит об отсутствии явного лидера в гонке.

По их данным, около 2% участников опроса признались, что намереваются голосовать за либертарианца Чейза Оливера , 1% собирается отдать голоса за кандидата от Партии зеленых Джилл Стайн.

RealClearPolitics: Трамп немного опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

Аналитики заметили, что кампания Харрис оказалась успешной, ей удалось сформировать позитивный имидж в глазах американцев, значительная часть избирателей готова голосовать именно за нее, а не против Трампа.

Ряд других значимых опросов, проводимых в США, показал, что Харрис значительно опережает Трампа, уточнили эксперты.

Так, Харрис лидирует на четыре пункта, 50% против 46%, в еженедельном опросе Morning Consult, опубликованном во вторник, что соответствует результатам прошлой недели, но ниже ее лидерства 51% против 45% в двух предшествующих опросах.

Опрос Reuters/Ipsos, также опубликованный во вторник, показал, что Харрис опережает соперника на три пункта, 46% против 43%.

Вместе с тем, Трамп добился преимущества над Харрис в опросе Fox News, который показал, что он набрал 50% голосов респондентов против 48% за соперницу.