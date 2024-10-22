Ермак назвал условие для принятия Киевом мирных предложений

Власти в Киеве готовы рассматривать только те предложения мирного соглашения, которые предусматривают территориальную целостность Украины, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в колонке для финской газеты Hufvudstadsbladet.

«Мы готовы обсудить любые правки к нашему предложению (о мире. — RT) при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, нерушимость её границ и полный суверенитет страны», — говорится в статье Ермака.

Вместе с этим он требует «привлечь Россию к ответственности» за «экоцид» на Украине, однако сначала Киев «должен победить и создать условия для мира», утверждается в колонке.

Зеленский: Украина готова обсудить мирные инициативы КНР, Индии и ЮАР

Недавно глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что Украина теряет территории всякий раз, когда рушит договорённости с Россией, с каждым разом этой страны становится всё меньше.

Президент Владимир Путин в июне отмечал, что украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой и Луганской народных республик, из Херсонской и Запорожской областей, тогда Россия будет готова начать переговоры.

Если в Киеве откажутся от этого, то реалии на земле и на линии боевого соприкосновения будут и далее меняться не в пользу киевского режима, а условия для начала переговоров будут другими, подчеркнул президент России.