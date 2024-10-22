В ООН ответили на недовольство Киева из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС

Заместитель официального представителя ООН Фархан Хак заявил, что участие генсека организации Антониу Гутерриша в саммите БРИКС в Казани является важным для ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал недовольство украинского МИД тем фактом, что генсек ООН посетил саммит в Казани. По словам Хака, для ООН важен тот факт, что Гутерриш посетил встречу БРИКС, поскольку страны этого блока представляют около половины от населения Земли. Как уточнил заместитель, это делает саммит «важным для работы ООН».

Ранее в Казани начался саммит БРИКС.