Моди рассказал Путину о своих переговорах на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал президенту России Владимиру Путину о своих переговорах с властями на Украине. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Индии Викрам Мисри на брифинге, посвященном участию индийской стороны в саммите БРИКС в Казани.

По его словам, во время двусторонних переговоров Моди и Путин обменялись взглядами на продолжающийся конфликт на Украине.

"Премьер-министр повторил, что диалог и дипломатия являются путем к урегулированию конфликта. Он проинформировал президента Путина о своих взаимодействиях с украинским руководством и отметил, что Индия готова внести свой вклад в установление мира в регионе", - сказал Мисри.

Как указал Мисри, Индия в своих усилиях по поиску путей разрешения конфликта на Украине пытается "продолжать поддерживать связь с ключевыми игроками, оценивать возможность нахождения мирного пути для прекращения конфликта, а также, возможно, искать альтернативные подходы, которые в настоящее время могут не быть на столе переговоров".

"Я думаю, что мы продолжим поддерживать связь со всеми сторонами, учитывая, что мы являемся одними из немногих, у кого есть возможность говорить со всеми сторонами", - отметил представитель МИД Индии.

Как ранее сообщал глава МИД, Индия в течение последних 100 дней с начала третьего срока на посту премьер-министра Нарендры Моди активно контактировала с РФ и Украиной по вопросам урегулирования украинского конфликта. Моди посетил Москву и Киев, в конце августа состоялся его телефонный разговор с Путиным. Кроме того, советник по национальной безопасности Моди Аджит Довал посетил Санкт-Петербург и был принят Путиным. В ходе встречи Довал сообщил, что прибыл в РФ по поручению Моди с целью лично сообщить президенту РФ детали переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. На полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН индийский премьер провел встречу еще одну с украинским президентом.